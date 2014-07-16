Бойовики встановили дві гармати в районі прохідної "Луганськтепловозу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи продовжують практику використання мирних мешканців як «живий щит». Бойовики облаштували нові вогневі позиції у житлових районах Луганська», - зазначив він.

Читайте такожУ Луганську терористи викрали журналіста та пограбували офіс інтернет-сайту«Зокрема, у районі 7-ї прохідної заводу «Луганськтепловоз» найманці встановили дві гармати та організували базу забезпечення боєприпасами», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, терористи захопили Луганськ 5 липня. Вони обстрілюють житлові квартали, аеропорт, пошкоджують об’єкти інфраструктури.