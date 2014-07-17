За добу повітряний простір України порушили реактивний літак, 2 вертольоти та 2 безпілотники ЗС РФ

Реактивний літак, два вертольоти та два безпілотники збройних сил РФ порушили повітряний простір України в Луганській, Донецькій та Сумській областях протягом доби.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«Продовжується активне патрулювання та авіарозвідка повітряного простору вздовж кордону бойовою авіацією Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

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«Протягом доби виявлено 5 повітряних цілей ЗС РФ, з яких 2 безпілотних літаючих апарати на ділянках Луганського та Донецького загонів, що порушили повітряний простір України; 2 вертольоти на ділянках Луганського та Сумського загонів та 1 реактивний літак навпроти ділянки Сумського загону», - наголошує Держприкордонслужба.