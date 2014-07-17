Порошенко зустрівся з родичами учасників АТО, які пікетували його адміністрацію

Про це сам Порошенко написав на своїй сторінці у Twitter.

«Щойно провів зустріч з жінками та матерями військових. Шана кожному військовому та їхнім родинам! Слава Україні!», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора та сьогодні близько сотні родичів військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, пікетують Адміністрацію президента.

Їхні вимоги досить різні. Дехто вимагає провести ротацію військовослужбовців, які знаходяться на передовій від самого початку російсько-українського конфлікту, інші вимагають призначати професійних командирів, ще одні пікетувальники стверджують, що їхні родичі в зоні АТО не мають елементарних побутових умов.

Однак всі пікетувальники обурені тим, що на передовій воюють лише прості громадяни. Там немає ані високопосадовців, ані чиновників, ані їхніх дітей.

Мітингувальники вимагали зустрічі з Порошенком.