Яценюк: Жителі Донбасу мають право на помилку, але ми не повинні залишати їх у біді

Слова прем'єра цитує Радіо Свобода.

За його словами, він слідкує за дискусією поміж українцями щодо того, чи варто допомагати мешканцям Донбасу, хто ходив на «референдум» та прагнув відділення регіону. На думку Яценюка, зараз українці мають бути єдині у своєму прагненні допомагати відбудувати схід України.

«Знаю про дискусію, яка є в Україні. Що от, знаєте, вони самі ходили на «референдум», самі голосували, самі хотіли від’єднуватись, – от нехай самі і фінансують відновлення Донбасу. Висловлю свою позицію: я не поділяю цей підхід! Це наша територія, це наша держава і це наші люди», – додав він.

Читайте такожГолова Одеської ОДА: треба зобов'язати олігархів Донбасу виділити гроші на відновлення сходуНа думку Яценюка, жителі Донбасу мають право на помилку, проте решта українців не повинні залишати їх у біді.

Зону, де проводиться АТО, вже залишили понад 40 тисяч осіб, щодня їхня кількість збільшується на 1,2 тисячі. Про це заявив спікер інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.