Джерело в Генштабі: Пуск ракети по Боїнгу був здійснений російською ППО

Про це заявило джерело в Генеральному штабі, повідомляє журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

"Пуск ракети по авіалайнеру "Боїнг-777" авіаліній Малайзії був здійснений російською ППО з прикордонного району або з нульової позначки біля кордону з Україною". - сказало джерело.

Читайте такожПорошенко ініціює міжнародну комісію з розслідування катастрофи Боїнга-777 на Донеччині"Це абсолютно точно російський зенітно-ракетний комплекс - швидше за все, це С-300 або "Бук" - лайнер йшов на висоті понад 10 000 метрів. ПЗРК туди не дістане. Україна не має у районі Донецька будь-якими засобами ППО дальньої дії. Не мають в своєму розпорядженні такими засобами і терористи. Лайнер знищений, оскільки в цьому районі російська ППО здійснює прикриття дій загонів російських найманців і терористів", - вважає військовий.