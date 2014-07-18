У Міноборони заявляють, що українська авіація у четвер в небо не піднімалася

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

”Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що в цей час винищувачів Збройних Сил України в повітряному просторі не було. Літак Boing-777 знаходився поза зоною ураження наземних засобів протиповітряної оборони Збройних Сил України. За період проведення антитерористичної операції зенітно-ракетні комплекси Збройних Сил України не застосовувалися, жодного пуску зенітних керованих ракет не було”, - повідомляє міністерство.

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Міністерство нагадує, що 17 липня цивільний літак Boing-777 авіакомпанії «Малазійські авіалінії» виконував рейсовий політ за маршрутом Амстердам (Голландія) — Куала Лумпур (Малайзія) на висоті 10100 метрів та близько 16.20 зник з екранів радарів Дніпропетровського районного диспетчерського центру. О 16.45 було виявлено сигнал аварійного маяка, а о 16.45 літак впав в 3-х кілометрах на північний захід від населеного пункту Грабове, Шахтарського району Донецької області.