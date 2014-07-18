Австралія поклала на Росію відповідальність за катастрофу літака

«Ми не хочемо ускладнювати ситуацію, однак, як здається зараз, літак був збитий ракетами "земля-повітря", які поставила Росія, то на Росії лежить значна частина відповідальності», - заявив Еботт. При цьому він висловив упевненість, що причиною авіакатастрофи стало бажання Кремля «каламутити воду» на Україні.

Читайте такожстаном на 7 годин рятувальники виявили тіла 121 загиблого в результаті атаки бойовиків на Boeing-777Нагадаємо, Уряд США вважає, що в України не було можливості застосувати засоби ППО в тому регіоні, де 17 липня був збитий літак Malaysia Airlines, хоча український уряд може мати ці ППО в інших частинах України.

Лента.ру