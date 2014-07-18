Австралія поклала на Росію відповідальність за катастрофу літака
08:50, 18 липня 2014Політика
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Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт звинуватив Росію у постачанні ополченцям зенітно-ракетного комплексу, з якого був збитий малайзійський «Боїнг-777». Про це повідомляє Sydney Morning Herald.
Reuters
«Ми не хочемо ускладнювати ситуацію, однак, як здається зараз, літак був збитий ракетами "земля-повітря", які поставила Росія, то на Росії лежить значна частина відповідальності», - заявив Еботт. При цьому він висловив упевненість, що причиною авіакатастрофи стало бажання Кремля «каламутити воду» на Україні.
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