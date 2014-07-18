СБУ оприлюднила докази того, що Росія передала терористам ЗРК "Бук" з екіпажем

Про це інформує ТСН.

Згідно з повідомленням, ЗРК переправили до України разом з екіпажем. 14 липня службою безпеки вперше були отримані дані про те, що терористи мають "Бук", однак інформацію про перебування установки на території України тоді не вдалось підтвердити.

Читайте такожСБУ затримала двох росіян, яких підозрюють у коригуванні вогню з установки "Бук"17 липня вранці розвідка дізналась, що установка була передана з екіпажем біля міста Суходольськ. О 9 ранку "Бук-М" доправили до Донецька, потім до Первомайська. Також разом з ЗРК "Бук" надійшли 3 одиниці самохідних артилерійських установок "Гвоздика".

У розмовах терористів з офіцерами ГРУ ГШ ЗС РФ зрозуміло, що вони очікують не тільки на техніку і підкріплення, але й на вогневу підтримку з території Росії.