The New York Times: Росія закрила коридор для збитого Boeing 777 за кілька годин до його падіння

Як повідомляє ТСН з посиланням на The New York Times, серед цих "проходів" було і продовження маршруту малайзійського рейсу MH17.

"Літак летів маршрутом, який комерційні авіакомпанії використовують кожен день. За кілька годин до аварії, Росія закрила чотири повітряні шляхи недалеко від українського кордону, в тому числі і той, який був продовженням маршруту MH17", - пише видання.

Читайте такожКитай шокований, що Боїнг-777 було збито озброєними угрупованнями - посол в ООНЛітак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими терористами ввечері 17 липня. На його борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Унаслідок авіакатастрофи всі загинули.

Повітряне судно здійснювало рейс за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур. Серед загиблих 154 нідерландця, 43 малазійця (враховуючи 15 членів екіпажу і 2 дітей), 27 австралійців, 12 індонезійців (враховуючи 1 дитину), 9 британців, 4 німця, 5 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець, щодо решти пасажирів дані ще уточнюються.

Представник МВС України заявив, що пасажирський літак був збитий терористами з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який бойовики Донбасу могли отримати з Росії.