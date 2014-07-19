Офіцер ФСБ перейшов на бік України - ЗМІ

До України чоловік приїхав з Владивостока. Свій вчинок пояснив тим, що більше не може слухати брехню, яку транслюють російські телеканали. А також заявив, що його позицію підтримують багато колег з ФСБ, повідомляє 5 канал.

Перед тим, як наважитися на такий ризикований крок, російський силовик заявив, що надійно заховав свою сім’ю і переконаний, що тепер їй нічого не загрожує. Обличчя своє офіцер ФСБ не ховає і щиро вірить в перемогу України.

Напередодні ж у Луганській області військовослужбовцями 51-ї окремої механізованої бригади зі складу сил АТО був узятий в полон перший російський військовослужбовець – солдат строкової служби ЗС РФ в російському однострої без відзнак (так званий "зелений чоловічок").