Янукович: чому я не прийшов

Партія регіонів не відмовлялася від участі «у так званому «круглому столі», який запропонували «помаранчеві», проте розглядає заплановану на сьогодні зустріч лише як погоджувальну раду представників фракцій, заявляє лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляє Персональний інформаційний сервер В.ЯНУКОВИЧА, він сказав журналістам, що «оскільки ми переконані, що проблеми, які там повинні були обговорюватися, більше відповідають формату погоджувальної ради, то ми і делегували на зустріч дуже поважних представників – членів президії і членів політради Партії регіонів, народних депутатів України. Ми завжди беремо участь у засіданнях погоджувальної ради. А там не ставиться умова про обов’язкову участь керівників партії чи фракції. Наприклад, Юлія ТИМОШЕНКО не брала участі у двох останніх засіданнях погоджувальної ради, але це не перешкодило роботі цього органу».

«Таким чином ми визначили представників від фракції Партії регіонів, які й прибули на сьогоднішню робочу зустріч з єдиною метою – провести переговори, визначити позиції і приступити до пошуку компромісів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, круглий стіл як форму широкої дискусії використовують у інших випадках, «наприклад, коли треба обговорити більш масштабні проблеми, ті, які неможливо вирішити в стінах парламенту. Тоді ініціюється загальнонаціональний круглий стіл за участю всіх політичних партій та громадських організацій, духовенства, культурної еліти. І під час такої загальнонародної дискусії громадяни отримують можливість бути співучасниками розмови і ближче пізнати представників усіх політичних сил, "за" чи "проти" яких вони повинні будуть голосувати».

Як вважає лідер Партії регіонів, «парламентська трибуна – це і є той круглий стіл, за яким дебатують обранці народу. Формат же погоджувальної ради є тим механізмом, за допомогою якого можна знайти порозуміння і компроміси для, у даному випадку, того, щоб розблокувати парламентську трибуну. Звичайно, якщо обрані народом представники не можуть знайти спільну мову, не здатні відшукати консенсус, то треба, щоб вони заявили про це виборцям і склали повноваження. І ось тоді потрібен круглий стіл, який би допоміг народу з’ясувати, хто є хто, щоб вдруге не зробити помилку при обранні, щоб знову не привести до влади людей, які дбають про свої посади, а не про поліпшення життя людей, які задля захоплення влади готові нехтувати Конституцією, порушувати закони”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.00 у приміщенні Верховної Ради мав розпочатися круглий стіл влади і опозиції, на якому планувалося розглянути шляхи виходу з цієї ситуації.

Однак у зв’язку з неявкою лідера фракції Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА ”Наша Україна” БЮТ та СПУ відмовилися брати участь у роботі круглого столу. Комуністи також пішли з круглого столу, вважаючи недоцільним брати участь у його роботі.