На Банковій проведуть акцію з проханням оголосити траур за загиблими в Луганську
У вівторок громадські діячі будуть просити Президента оголосити траур за загиблими в Луганську.
За словами організаторів, влада та українські ЗМІ закривають очі на масштаби трагедії, що розгорнулася в Луганську.
Акція біля Адміністрації Глави держави відбудеться 22 липня о 10 ранку.
Зараз у Луганську щодня гинуть десятки мирних громадян, на вулицях міста лежать трупи людей, загиблих від снарядів бойовиків.
Кожен день в результаті артилерійських ударів руйнуються школи, музеї, житлові будинки. Тим не менш, в країні досі не оголошений загальнонаціональний траур за загиблими.
За словами волонтерів, акція буде неполітичною і не антипрезидентською.
Візьмуть у ній участь волонтери, громадські діячі і луганчани, вимушено покинули місто.
“Ми передамо Петру Олексійовичу звернення з вимогою оголосити траур по загиблим мирним жителям, а від українських ЗМІ вимагаємо виділяти більше часу в новинах і більше смуг на сторінках газет. У Луганську під обстрілом і в полоні у бойовиків зараз знаходиться безліч українських патріотів, на долю яких зараз закривають очі. Ми готові допомагати з наданням оперативної інформації для об'єктивного розслідування ситуації і допомоги тим, кого ще можна врятувати", - заявляють організатори, незалежні журналісти та учасники волонтерської Ініціативи "Схід-SOS".
Основна мета акції - запобігти гуманітарній катастрофі, показати, що Луганськ теж Україна, і його городяни заслуговують такої ж уваги, як жителі будь-якого іншого регіону.