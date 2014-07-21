На Банковій проведуть акцію з проханням оголосити траур за загиблими в Луганську

За словами організаторів, влада та українські ЗМІ закривають очі на масштаби трагедії, що розгорнулася в Луганську.

Акція біля Адміністрації Глави держави відбудеться 22 липня о 10 ранку.

Зараз у Луганську щодня гинуть десятки мирних громадян, на вулицях міста лежать трупи людей, загиблих від снарядів бойовиків.

Кожен день в результаті артилерійських ударів руйнуються школи, музеї, житлові будинки. Тим не менш, в країні досі не оголошений загальнонаціональний траур за загиблими.

За словами волонтерів, акція буде неполітичною і не антипрезидентською.

Візьмуть у ній участь волонтери, громадські діячі і луганчани, вимушено покинули місто.

“Ми передамо Петру Олексійовичу звернення з вимогою оголосити траур по загиблим мирним жителям, а від українських ЗМІ вимагаємо виділяти більше часу в новинах і більше смуг на сторінках газет. У Луганську під обстрілом і в полоні у бойовиків зараз знаходиться безліч українських патріотів, на долю яких зараз закривають очі. Ми готові допомагати з наданням оперативної інформації для об'єктивного розслідування ситуації і допомоги тим, кого ще можна врятувати", - заявляють організатори, незалежні журналісти та учасники волонтерської Ініціативи "Схід-SOS".

Основна мета акції - запобігти гуманітарній катастрофі, показати, що Луганськ теж Україна, і його городяни заслуговують такої ж уваги, як жителі будь-якого іншого регіону.