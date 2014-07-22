Злочинці, які знищили малайзійський «Боїнг», будуть покарані - Турчинов
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов наголосив, що всі злочинці, причетні до збиття у небі над Донецькою областю малайзійського літака “Боїнга”, будуть покарані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав, відкриваючи сьогоднішнє засідання Верховної Ради.
“Сьогодні необхідно об'єднати зусилля не тільки всіх українських громадян, але і всієї світової спільноти у боротьбі з міжнародним тероризмом, що фінансується Російською Федерацією”, - сказав Турчинов.
За словами голови ВР, відповідні проекти постанов внесені народними депутатами України, він висловив сподівання, що парламент прийме їх саме сьогодні в цілому.
Турчинов від імені Верховної Ради висловив співчуття родичам загиблих.
Депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих.
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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.