Злочинці, які знищили малайзійський «Боїнг», будуть покарані - Турчинов

10:29, 22 липня 2014
Політика
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Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов наголосив, що всі злочинці, причетні до збиття у небі над Донецькою областю малайзійського літака “Боїнга”, будуть покарані.

Турчинов пообещал наказать террористов / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав, відкриваючи сьогоднішнє засідання Верховної Ради.

“Сьогодні необхідно об'єднати зусилля не тільки всіх українських громадян, але і всієї світової спільноти у боротьбі з міжнародним тероризмом, що фінансується Російською Федерацією”, - сказав Турчинов.

За словами голови ВР, відповідні проекти постанов внесені народними депутатами України, він висловив сподівання, що парламент прийме їх саме сьогодні в цілому.

Турчинов від імені Верховної Ради висловив співчуття родичам загиблих.

Депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

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