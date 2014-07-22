Червоний Хрест визнав конфлікт в Україні війною - ЗМІ

Червоний Хрест визнав, що Україна перебуває у стані війни. Як кажуть західні дипломати, це відкриває двері для обвинувачень у військових злочинах, у тому числі за катастрофу із Боїнгом-777.

Доповідь Червоного хреста є секретною, повідомляє "Українська правда" з посиланням на Reuters.

"Очевидно, що це міжнародний конфлікт, і тому це, швидше за все, військовий злочин", - сказав у Женеві дипломат однієї з західних держав.

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Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) є хранителем Женевських конвенцій, що встановлюють низку правил ведення війни.

ООН спирається на думку Червоного Хреста щодо того, коли насильство перетворюється на війну.

"В системі ООН саме МКЧХ робить таке визначення. Вони є хранителями воріт міжнародного гуманітарного права", - зазначило джерело ООН.

Як пише Reuters, МКЧХ не зробив жодної публічної заяви з цього приводу, аби не образити ні Україну, ні Росію, називаючи конфлікт громадянською війною чи то актом зовнішньої агресії.

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Однак Червоний Хрест зробив це у приватному порядку і поінформував учасників конфлікту, повідомили джерела Reuters.

Визначення "війна" - або міжнародна, або громадянська - змінює гру на законних підставах, тому що з'являються дві воюючі сторони. Вони є відповідальними за військові злочини.

Підозрювані також можуть бути заарештовані за кордоном, так як деякі країни застосовують "універсальну юрисдикцію" до військових злочинів.