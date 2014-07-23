Опитування: КПУ і Партія регіонів не потрапляють у новий склад Ради

Такі результати дослідження оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

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Згідно з даними опитування, у Верховну Раду були обрані: партія "Солідарність", створена президентом Петром Порошенком, за яку готові проголосувати 23% респондентів (серед тих, хто взяв би участь у виборах, і 17,5% серед усіх опитаних); Радикальна партія - 13% (9,8% серед усіх опитаних), ВО "Батьківщина" набрала б 11% голосів виборців (8,5% серед усіх опитаних), УДАР отримав би 7% голосів (5,7% серед усіх опитаних), "Громадянська позиція" - 5% (3,7% серед усіх опитаних).

Також близько 4% виборців готові голосувати за ВО "Свобода" та КПУ. Ще близько 3% набрали б партія "Сильна Україна", Партія регіонівта "Фронт змін". За "Правий сектор" готові віддати голос близько 1% респондентів. Ще близько 4% виборців підтримали б інші партії, не визначились з вибором - 16%.

За результатами дослідження, якби вибори до Верховної Ради проходили на початку липня, участь у них взяло б близько 60% виборців. Найвищий рівень явки зафіксовано у Волинській області, в Києві, в центрі та на заході (близько 80%). Найнижчий - на Донбасі (27%) і на півдні країни (37%).

Трохи більше третини опитаних (38%) повністю впевнені у своєму виборі партії, за яку збираються голосувати. Третина опитаних (32%) допускають, що можуть змінити свій вибір, а ще майже стільки ж (30%) - не впевнені у своєму виборі або не ще визначились.

Найбільш впевнені у своєму виборі виборці КПУ, ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", Радикальної партії, УДАРу і "Солідарності".

Опитування проводилося з 28 червня по 10 липня методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face), всього було опитано 4 тис. респондентів, похибка вибірки не перевищує 1,5%.