Сьогодні Верховна Рада планує розглянути шість законопроектів (трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати планують розглянути на сьогоднішньому пленарному засіданні, зокрема, проект закону про податковому та митному контролі у вільній економічній зоні Криму і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території (друге читання).

Також ВР розгляне зміни до ряду законів про посилення гарантій законній професійній діяльності журналістів.

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Питання про прийняття відставки прем'єр-міністра Арсенія Яценюка у порядку денному відсутнє.