Білий дім: Росія ізольована як ніколи

Про це повідомляє ИТАР-ТАРС.

Він нагадав, що раніше США ввели обмеження для деяких російських банків, великих компаній, що працюють в оборонній та енергетичній сферах.

”Санкції мають економічний ефект. Вплив санкцій відчувається в Росії”, - запевнив Ернест.

”Іноземні інвестори не хочуть працювати в Росії”, - стверджував представник Білого дому.

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Ернест також вказав на те, що Центробанк Росії витрачає значні кошти на підтримку курсу рубля.

Представник Білого дому нагадав, що європейські країни також розглядають питання додаткових санкцій щодо Москви.

За його словами, ”Росія ізольована як ніколи”, і США продовжать консультації зі своїми союзниками в Європі.