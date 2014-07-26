ЄС юридично закріпив розширення дії санкцій другої стадії проти РФ

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Зокрема, санкції розширені на фізичні особи, які відповідальні за „активну підтримку чи реалізацію дій чи політики, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України або стабільності чи безпеки в Україні, або які перешкоджали роботі міжнародних організацій в Україні”. „Санкції поширені також фізичні або юридичні особи або органи, пов'язані з ними”, - зазначається в журналі.

Крім того, обмежувальні дії будуть застосовані до юридичних осіб, організацій чи органів, які підтримують, матеріальної чи фінансової, дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Також санкції торкнуться юридичних осіб, організацій або органів Криму чи Севастополю, чия власність була передана у протиріч українському законодавству, або юридичних осіб, організацій або органів, які отримали вигоду від такої передачі.

ЄС застосує санкції і до фізичних або юридичних осіб, організацій або органів, які використовують переваги чи активно надають матеріальну чи фінансову підтримку російським особам, що ухвалюють рішення, відповідальні за анексію Криму та Севастополю чи дестабілізації Східної України