За добу загинули четверо українських військових - РНБО
Протягом минулої доби терористи здійснили двадцять три обстріли блокпостів і позицій підрозділів збройних сил України.
Протягом доби терористи 23 рази обстріляли позиції сил Антитерористичної операції (АТО), четверо військових загинули.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Протягом минулої доби терористи здійснили двадцять три обстріли блокпостів та позицій підрозділів ЗС України в районах населених пунктів Піски, Степанівка, Велика Тарасівка, Червонопартизанськ, Дібрівка, Біле, Щастя, Новоазовськ, Маринівка, Кожевня, Луганськ, Амвросіївка», - заявив він.
Також Лисенко зазначив, що протягом доби загинули четверо українських військових та 20 отримали поранення.