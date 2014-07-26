За добу загинули четверо українських військових - РНБО

Протягом доби терористи 23 рази обстріляли позиції сил Антитерористичної операції (АТО), четверо військових загинули.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Протягом минулої доби терористи здійснили двадцять три обстріли блокпостів та позицій підрозділів ЗС України в районах населених пунктів Піски, Степанівка, Велика Тарасівка, Червонопартизанськ, Дібрівка, Біле, Щастя, Новоазовськ, Маринівка, Кожевня, Луганськ, Амвросіївка», - заявив він.

Також Лисенко зазначив, що протягом доби загинули четверо українських військових та 20 отримали поранення.