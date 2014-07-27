Всі захоплені Росією в Криму українські кораблі будуть повернуті - ЗСУ

Про це заявив сьогодні журналістам заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Думанський на борту фрегата ВМС ЗС України «Гетьман Сагайдачний» під час заходів з нагоди Дня флоту України, передає кореспондент УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи ведеться робота щодо повернення кораблів, Думанський сказав: «Ця робота ведеться, усі кораблі, які залишилися в Криму, будуть повернуті».

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Водночас, командувач Чорноморського флоту Російської Федерації адмірал Олександр Вітко заявив, що передача військової техніки, залишеної українськими Збройними Силами в Криму і Севастополі, призупинена за мотивами того, чщо ця техніка є начебто недосконалою і начебто використовується проти власного (українського) народу.

За інформацією онлайн-газети «Новый Севастополь», під час святкування Дня Військово-Морського флоту Росії Вітко сказав, що ця техніка Росії не потрібна, бо є морально застарілою. Він додав: «Але ми призупинили передачу цієї техніки, тому що, на жаль, вона використовується у бойових діях проти власного народу. Оскільки вона недосконала, це призводить до багато численних жертв. І ми в даний момент цю передачу призупинили», - зазначив командувач ЧФ РФ.

Як повідомляв УНІАН, РФ ще не повернула Україні жодної захопленої під час анексії Криму артилерійської системи, жодної реактивної системи залпового вогню, а також близько 90% зенітних ракетних комплексів, що були на озброєнні військ берегової оборони Військово-Морських Сил ЗСУ. Досі Україні також не повернуто жодного зразка озброєння, виготовленого та придбаного для потреб українських ВМС в пострадянський період.

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Крім того, Росією ще не повернуто Україні 2 літака Бе-12 і 1 вертоліт Мі-9 зі складу бригади морської авіації, 2162 одиниці автомобільної техніки і 184 одиниці бронетехніки, що перебували в Криму на озброєнні ВМС ЗС України.

Росія досі не повернула Україні 17 кораблів, катерів і суден ВМС ЗС України, у тому числі 11 бойових кораблів і катерів.

З 17 червня поточного року за ініціативи російської сторони призупинено процес повернення Росією Україні заблокованих і захоплених під час анексії Криму військової техніки і озброєння Збройних Сил України. Станом на 17 червня в інші порти України після розблокування було виведено із портів тимчасово окупованого Криму 35 кораблів, катерів і суден українських ВМС.