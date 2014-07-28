Росія агресивно нав'язує Україні переговори з терористами і відмовляється від переговорів щодо Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві. Журналістів українських ЗМІ не було допущено на цю прес-конференцію.

«Що стосується учасників переговорів з боку ополченців, я вже сказав, що відбулося кілька відеоконференцій, були представники Луганська і Донецька, які сприймаються як такі тими, хто представляє Київ, - колишній президент Кучма і ряд експертів (голова організації «Український вибір» Віктор Медведчук – УНІАН), то немає жодних проблем з тим, щоб знайти співрозмовників у південно-східних регіонах (терористи контролюють тільки ряд районів у Луганській і Донецькій областях – УНІАН), які б представляли ополчення», - сказав Лавров.

Читайте такожБойовики отримали зброю з окупованого Криму через узбережжя Азовського моря «Я переконаний, що прямі переговори, сподіваюся, що вони дуже скоро почнуться, не наштовхнуться на якусь проблему, стосовно того, хто кого представляє. Ви знаєте, що громадяни інших країн воюють з обох сторін, з цього приводу маса репортажів – про шведських неонацистів, польських представників різних рухів…», - сказав Лавров.

«Справа не в тому, хто кого представляє конкретно, і хто є громадянином якої країни (більшість лідерів терористів – громадяни РФ, які не мають жодного стосунку до Донбасу, – УНІАН). Справа в тому, наскільки людина відповідатиме за домовленості, яких досягнуто», - сказав глава МЗС РФ і заявив, що спроможність української влади домовлятися викликає великі сумніви.

Читайте такожУ відповідь на санкції МЗС Росії назвав ЄС "унтер-офіцерською вдовою"«Що стосується ополченців, треба дати шанс цим переговорам. Повторю ще раз: відеоконференції підтверджували, що проблем з вибором співрозмовників у Києва і ОБСЄ не існує, що стосується представників південного сходу», - зазначив Лавров.

Водночас він заявив, що Крим - це територія Росії, і "ніяких переговорів щодо Криму ні з ким не було, немає і бути не може", повідомляє Крим.Реалії.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізовувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

З 15 квітня в Донецькій і Луганській областях триває антитерористична операція.

23 червня в Донецьку пройшли переговори щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. На зустрічі були присутні спецпредставник діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні, надзвичайний і повноважний посол Росії в Україні Михайло Зурабов, колишній президент України Леонід Кучма, лідер руху «Український вибір» Медведчук, депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич, екс-депутат Олег Царьов, а також лідери бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

27 червня в Донецьку відбулися чергові переговори з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

28 червня Кучма заявив, що ухвалення терористами рішення скласти зброю багато в чому залежить від позиції Росії, і терористи не налаштовані на мирний процес.

4 липня Шуфрич заявив, що відновлення активної фази антитерористичної операції на Донбасі зірвало переговори з лідерами терористами «ДНР» і «ЛНР».

12 липня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що представники так званої «ДНР» умисне уникають можливості проведення переговорів, незважаючи на безліч запропонованих варіантів і місць їх проведення.