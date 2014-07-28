Ми не хочемо бути гарматним м'ясом: 24-та бригада просить Міноборони дати наказ іти на прорив

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації – Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому передали самі військові цієї частині.

«Військові 24-ї бригади, які базуються поблизу Довжанського в Луганській області, вийшли на зв'язок. Вони повідомляють, що ситуація в частині, яка заблокована бойовиками, залишається дуже складною. Терористи ведуть постійний обстріл «Градами», практично знищена вся важка техніка в частині. Про збільшення інтенсивності обстрілу говорить той факт, що 26 липня було випущено бойовиками 100 снарядів, а вже вчора, 27 липня, на територію дислокації частини влучили 250 снарядів», - пояснив Снєгирьов.

Він наголосив, що військові 24-о бригади «просять вище військове керівництво України вирішити питання з деблокування частини». Військові мають одержати наказ або йти на прорив на возз’єднання зі своїми сусідами - 72-ю і 79-ю бригадами, або відходити у бік Росії.

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Але Снєгирьов відзначив, що військові 24-ї бригади не хотіли б відходити у бік Росії, щоб їх не звинуватили у зраді. «Військові кажуть, що зрадниками вони не будуть, але і гарматним м'ясом бути не хочуть, коли сьогодні їхню бригаду терористи розстрілюють, як у тирі», - наголосив активіст.