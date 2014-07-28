У ГПУ підтвердили, що розслідують провадження проти Єфремова

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, до відомства надійшло звернення від громадської організації «Центр протидії корупції» щодо протиправних дій Єфремова.

На підставі заяви Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури 16 липня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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«Вказана заява стосувалася здійснення протиправного тиску на службових осіб одного з державних підприємств Луганської області під час проведення процедури закупівлі послуг з монтажу гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури», - пояснюють у відомстві.

На даний час Генпрокуратурою у вказаному кримінальному провадженні проводиться розслідування за фактами, викладеними в заяві.

Як повідомляв УНІАН, ГО «Центр протидії корупції» поширив повідомлення про те, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Єфремова.

Зокрема, «Центр протидії корупції» наводить лист-відповідь слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ Рубчука на запит виконавчого директора ГО «Центр протидії корупції».

У цьому листі зазначається, що, «відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 364 Кримінального процесуального кодексу України», Рубчуком розпочато розслідування щодо протиправних дій Єфремова. Зокрема, «досудове розслідування розпочато за фактом зловживання владою Єфремовим, яким здійснено тиск на службових осіб Державного підприємства "Луганськвугілля" під час проведення процедури закупівлі послуг з монтажу гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури, внаслідок чого зазначеним підприємством було укладено договори із підконтрольними Єфремову суб'єктами господарської діяльності за втричі завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави».