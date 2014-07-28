Терористи завдали потужного удару з "Граду" по житловому району Шахтарська

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. У повідомленні говориться, що постраждалий район знаходиться у південно-східній частині міста. Є руйнування житлових будинків. Дані про жертви серед мирного населення уточнюються.

Читайте такожУ Горлівці бойовики з установок "Град" хаотично обстрілюють житлові квартали

"Це ще один красномовний факт тероризму маргіналів, які в своїй війні проти України не визнають ніяких міжнародних норм і правил", - наголошується в повідомленні прес-центру АТО.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в результаті обстрілу Горлівки загинуло 13 осіб, у тому числі 2 дітей, у віці одного року і 5 років.