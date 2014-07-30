У Донецьку обстановка залишається напруженою, чути вибухи - міськрада

У Донецьку обстановка залишається напруженою, чути вибухи, аварійні бригади продовжують роботи з відновлення електропостачання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч з 29 на 30 липня в Донецьку пройшла неспокійно. Близько 22.00 почали надходити повідомлення від жителів практично всіх районів про те, що лунають залпи і чути роботу важких гармат з боку хутора Широкий. За повідомленнями ДСНС України в Донецькій області, снарядом пошкоджено металевий гараж на вул. Бійцівська в Петровському районі», - сказано в повідомленні.

Станом на ранок, обстановка в місті залишається напруженою, зараз доносяться віддалені звуки вибухів з боку смт Оленівка та Ясинуватського поста, зазначили в міськраді.

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У прес-службі також повідомили, що системи життєзабезпечення міста працюють, громадський транспорт вийшов на автомагістралі і здійснює перевезення пасажирів.

Аварійні бригади відновили електропостачання 32 трансформаторних підстанцій у Петровському та Кіровському районах, заживлено житлові будинки мікрорайонів Бірюзова, Тихий, Брикетна, селища шахт Трудовська і Челюскінців.

Однак без електропостачання залишається мікрорайон Грабари в Куйбишевському районі, де пошкоджено 19 трансформаторних підстанцій і аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи, підсумували в міськраді.