У Маріуполі СБУ виявила схованку з боєприпасами "Чечена"
12:14, 30 липня 2014Політика
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У Маріуполі Донецької області співробітники СБУ виявили схованку з боєприпасами, облаштовану групою бойовиків терориста на прізвисько «Чечен» (А.Борисов).
СБУ знешкодила схованку з боєприпасами / Фото УНІАН
Вилучені правоохоронцями засоби ураження – ящики з набоями калібру 30 мм, бойовики планували використати для здійснення терористичних актів у м.Маріуполі та на узбережжі Азовського моря. Перед тим як втекти з міста, терористи замінували схованку.
СБУ спільно з представниками вибухотехнічної служби МВС України розмінували схрон, а боєприпаси вилучили.
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Проводяться невідкладні слідчі дії.
СБУ
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