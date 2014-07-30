У Маріуполі СБУ виявила схованку з боєприпасами "Чечена"

Вилучені правоохоронцями засоби ураження – ящики з набоями калібру 30 мм, бойовики планували використати для здійснення терористичних актів у м.Маріуполі та на узбережжі Азовського моря. Перед тим як втекти з міста, терористи замінували схованку.

СБУ спільно з представниками вибухотехнічної служби МВС України розмінували схрон, а боєприпаси вилучили.

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Проводяться невідкладні слідчі дії.