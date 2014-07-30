Генпрокуратура зупинила розслідування справ проти Кернеса (документ)

Досудове розслідування проти мера Харкова Геннадія Кернеса зупинено.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит онлайн-ресурса "Доступ до правди".

"Відповідно до ст 280 Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні 04.07.2014 зупинено у звязку з тяжкою хворобою підозрюваного", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. У березні головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України Кернесу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

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13 березня Печерський районний суд міста Києва обрав Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту. У постанові суду зазначається, що він повинен перебувати вдома з 21:00 вечора до 7:00 ранку щодня. Як повідомив заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець, Генеральною прокуратурою прийнято до розслідування кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі двох євромайданівців у Харкові. Кернес заявляв, що обвинувачення на його адресу не мають реального підґрунтя, а також, що з ним зводить особисті рахунки Арсен Аваков, колишній губернатор Харківської області, а тепер - в.о. міністра внутрішніх справ України.

28 квітня під час ранкової пробіжки Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Генеральна прокуратура України дала дозвіл на лікування за кордоном пораненого. Цього ж дня Печерський районний суд міста Києва за клопотанням захисту змінив йому міру запобіжного заходу з часткового домашнього арешту на особисту поруку. Вночі Кернеса транспортували на лікування до Ізраїлю.