У „чорному списку” ЄС – троє „давніх знайомих” Путіна

Як зазначається в Офіційному журналі ЄС, санкції у вигляді заборони на в’їзд та замороження активів будуть застосовані до Аркадія Ротенберга, який є давнім знайомим президента Путіна та його спаринг-партнером по дзюдо.

„Він заробив свої статки під час перебування у владі президента Путіна, сприяє російським особам, які приймають рішення в укладанні важливих контрактів з російською державою чи державними підприємствами. Його компанії отримали декілька вигідних контрактів на підготовку сочинської Олімпіади”, - зазначається в журналі.

Другим „близьким знайомим” виявився Юрій Ковальчук

„Він є одним із засновників так званої Озеро Дача, кооперативу, що об'єднує впливову групу осіб в оточенні президента Путіна. Він отримує вигоду зі своїх зв'язків з російськими особами, що приймають рішення, є головою і найбільшим акціонером Банку Росія, в якому до 2013 року він володів близько 38%. Цей банк вважається персональним банком високих посадових осіб Російської Федерації”, - стверджує Офіційний журнал.

Третій - Микола Шамалов. Він також є співзасновником Озеро Дача та отримує вигоду зі зв'язків з російськими особами, що приймають рішення. Він є другим за величиною акціонером Банку Росія, в якому до 2013 року володів близько 10%.

До списку занесений і перший заступник начальника штабу Адміністрації Президента Олексій Громов, який відповідає за інструктаж російських ЗМІ щодо сприятливого висвітлення сепаратистів в Україні та приєднання Криму.

З сепаратистів до списку потрапили Оксана Чигирина, яка є прес-секретарем так званої „народної Луганської республіки”, Борис Литвинов, який є головою Верховної Ради так званої „народної Донецької республіки”, Сергій Абісов, який займає посаду так званого міністра внутрішніх справ Криму та Костянтин Малафєєв, який має тісні зв’язки з українськими сепаратистами на сході України та Криму.

З компаній до списку увійшли ОАО „Концерн ПВО „Алмаз-Антей”, "Добролет", та Російський національний комерційний банк.