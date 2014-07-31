Українцям порадили, як не панікувати на фоні хвилі дзвінків про замінування

02:03, 31 липня 2014
Політика
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Україна вперше зустрілася з поняттям "міжнародний тероризм". 

Телефон / mgorod.kz

 Хвилі псевдозамінувань прокотилися одночасно різними куточками країни, йдеться в сюжеті ТСН.

Правоохоронці закликають людей бути пильними і в разі чогось підозрілого - відразу повідомляти на "гарячі лінії"

  У столиці в один день повідомляють про шість закладених вибухівок.  Правоохоронці закликають бути пильними, особливо в місцях масового скупчення людей та громадському транспорті, бо одне із завдань терористів - посіяти паніку. 

За словами фахівців, стрес, підвищена тривога  - усе це обовязково мине, але з часом. 

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У непередбачуваних ситуаціях психологи кажуть, що головне - не панікувати, заспокоїти тих, хто поруч  і чітко виконувати  вказівки правоохоронців.  

Карл Волох радить спокійно сприймати навіть обшуки в будь-яких місцях скупчення людей. Таке практикують в Ізраїлі. Каже, українцям попервах це може здатися принизливим, але саме такі обшуки можуть урятувати життя. 

"Нехай вже ліпше мене щоразу, особливо жінкам це буде складно, будуть дивитися в сумку, а чоловіків будуть обдзвонювати на вході в торгівельний центр, але принаймні знати, що там мене не чекає", - запевняє експерт.

  В Україні правоохоронці роблять перші спроби співпраці з громадянами: відкривають безкоштовну гарячу лінію. У разі непередбачуваних ситуацій та підозрілих знахідок просять повідомляти про це негайно. 

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