Сьогодні на позачерговому закритому засіданні Ради нардепи розглянуть питання про відставку Яценюка

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВР. На офіційному сайті парламенту зазначається, що народні депутати заслухають інформацію міністра оборони України Валерій Гелетея. Останнім питанням порядку денного є розгляд заяви прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Читайте такожУ Яценюка хочуть збільшити витрати на АТО і відновлення Донбасу вже на 11,9 млрд

Також ВР передбачає ратифікувати Угоду між Україною та Австралією про направлення австралійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysia Airlines" рейсу MH17 (0087). Очікується і ратифікація Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про міжнародну місію захисту розслідування (№0088).

Крім того, передбачається розгляд проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень) (№4309а), проект закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо корегування показників) (№4308а), проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (друге читання). Читайте такожЯценюк не розуміє, чому депутати не підтримали законопроект про спільне управління ГТС

Також передбачається розглянути повторно проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (№4116а). ВР також має визначитись щодо проекту закону про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України (№4032а).

Крім того, парламент має розглянути Закон "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо місця перебування та права на освіту" із пропозиціями президента України (№4931) та Закон "Про правовий статус осіб, які вимушені залишити місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та обставин, пов'язаних з проведенням антитерористичної операції на території України" із пропозиціями президента (№4998-1).