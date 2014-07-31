Порошенко вважає, що дострокові вибори в Раду - це вже реальність
13:10, 31 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що дострокові вибори до Верховної Ради України — це вже реальність.
Депутатам анонсували дострокові вибори / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Верховної Ради України.
“Так, дострокові парламентські вибори — це вже реальність”, - сказав він і зазначив, що цього вимагає суспільство. Порошенко зауважив, що 80% українців вимагають цього (йдеться про дострокові парламентські вибори).
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“Це питання нашої спільної відповідальності”, - підкреслив президент.
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