Порошенко вважає, що дострокові вибори в Раду - це вже реальність

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Верховної Ради України.

“Так, дострокові парламентські вибори — це вже реальність”, - сказав він і зазначив, що цього вимагає суспільство. Порошенко зауважив, що 80% українців вимагають цього (йдеться про дострокові парламентські вибори).

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“Це питання нашої спільної відповідальності”, - підкреслив президент.