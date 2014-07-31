Безпілотники та вертольоти РФ проводять розвідку території України

Російські безпілотники та вертольоти здійснюють повітряну розвідку території України з Криму та Придністров’я.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

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«Російською стороною продовжується ведення повітряної розвідки з використанням армійської авіації та безпілотних літальних апаратів, у тому числі на адміністративній межі з АР Крим та Придністров’ям», - йдеться в повідомленні.

Також Держприкордонслужба зазначає, що «вчора в районі населеного пункту Тимкове (Котовський район) о 07.20 та 08.40 виявлено по одному безпілотному літальному апарату, які здійснювали розвідполіт над кордоном та блокпостом Збройних Сил України. У зону вогневого ураження зі стрілецької зброї безпілотники не входили».

Крім цього, вчора об 11.58 прикордонним нарядом від пункту пропуску «Тимкове» на кордоні з Придністров’ям, виявлено БПЛА, який на висоті до 1 км слідував над територією України вздовж кордону в напрямку населеного пункту Кодима.

Також повідомляється, що вчора о 09.32 прикордонним нарядом виявлено вертоліт «Мі-8», який провів розвідку обстановки на розмежувальній лінії між материковою частиною України та АР Крим у районі н. п. Червоний Чабан, після чого повернувся вглиб території АРК.

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А о 10.10 в середу прикордонний наряд пункту пропуску «Новоазовськ» в Донецькій області візуально спостерігав рух безпілотного літального апарату вздовж кордону на висоті до 500 м. БПЛА перебував поза зоною обстрілу наряду.

Також в районі місцевого пункту пропуску «Середина Буда» Сумська обл. зафіксовано політ на території РФ вертольота, який рухався вздовж лінії державного кордону на відстані 500 м, зазначає ДПСУ.