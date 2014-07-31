У Львові зменшать кількість депутатів міськради до мінімуму

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу міськрада затвердила сьогодні. Також вона рекомендувала Львівській обласній раді ухвалити рішення про визначення загального складу Львівської міської ради в такій кількості.

Депутати також звернулися до Львівського міського голови з вимогою скоротити кількість чиновників у Львівській міській раді та оптимізувати їх преміювання.

Як зазначив депутат львівської міської ради Любомир Мельничук, скоротити склад депутатського корпусу міськради за чинним нині законодавством має право обласна рада.

«Відповідно до сьогоднішнього рішення, ми ініціюємо зменшення кількісного складу депутатів задля економії коштів з бюджету. Цією ухвалою ми рекомендуємо Львівській обласній раді ухвалити рішення про визначення загального складу Львівської міської ради у кількості 60 депутатів – це, згідно з чинним законодавством, мінімальне значення. Також ми пропонуємо обласній раді встановити мінімальний склад депутатського корпусу в усіх місцевих радах на Львівщині”, - зазначив Мельничук.

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Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, ця каденція до кінця буде з нинішньою кількістю депутатів.

„Ми говоримо про наступну каденцію. Відповідне рішення повинна підтримати і проголосувати обласна рада», - наголосив мер.

На даний час у Львівській міській раді є 90 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, на сесії 10 липня міський голова Львова Андрій Садовий запропонував на наступному пленарному засіданні сесії міської ради розглянути ухвалу про зменшення кількості депутатів міської ради. Було підготовлено проект ухвали, яким Львівська міська рада рекомендує Львівській обласній раді після призначення чергових, позачергових місцевих виборів прийняти рішення про визначення загального складу Львівської міської ради у кількості 60 депутатів».