Яценюк сумнівається в можливості переформатування уряду напередодні виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арсеній Яценюк сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

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"Це можливо тільки тоді, коли ми зберемо під це голоси. Складно працювати, коли кадрові питання не вирішуються швидко й ефективно. Зрозуміло, що зараз, у передвиборчий період, буде непросто отримати підтримку членів парламенту для переформатування уряду. Я вам скажу чесно - буде переформатування чи не буде переформатування - ми будемо витискувати з цього уряду все, що можна вичавити", - наголосив прем’єр.