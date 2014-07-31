Заборони на виїзд військовозобов'язаних з Харківської області не існує - облвійськкомат

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив заступник військового комісара Харківського обласного військового комісаріату Юрій Калгушкін, коментуючи чутки про нібито виданий наказ, який забороняє військовозобов’язаним покидати Харківську область.

Читайте такожУ Львові хочуть поставити на облік військовозобов'язаних переселенців із зони АТО«Обмеження йдуть тільки під час повної мобілізації, тобто заборонена зміна місця проживання. Під час проведення часткової мобілізації обмежень по виїзду нема. Безумовно, ні (такого наказу не існує – УНІАН), про такий наказ я не чув», - підкреслив Калгушкін.

Він також додав, що не існує заборони на виїзд військовозобов’язаних за межі України. «На сьогоднішній момент ця категорія громадян не перевіряється. Можливо, задають питання, якщо бачать, що вік відповідає», - сказав Калгушкін.