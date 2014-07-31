У Луганську після оповіщення тривоги терористи ведуть вогонь по бомбосховищам - «Права справа»

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, йому передають інформацію безпосередньо з місць події члени його суспільної організації, місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

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«Зараз змінилася тактика обстрілу житлових кварталів міста. Так, бойовики подають сигнал повітряної тривоги, а потім, коли люди починають тікати в бомбосховища, в цей час наносять удар з гаубиць і мінометів по місцях розташування бомбосховищ», - розповів Снєгірьов. Він зазначив, що зафіксовані щонайменше два таких випадки - в районі 7-ї школи і 8-ї поліклініки. «В результаті такого обстрілу тоді важко постраждали три людини - пацієнти 8-ї поліклініки», - сказав Снєгирьов, підкресливши, що «мабуть, таким чином бойовики хочуть створити картину гуманітарної катастрофи в Луганську».