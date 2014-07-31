Україна має шанс повернути Крим - колишній міністр туризму АРК

Колишній міністр туризму АР Крим Олександр Лієв вважає, що Україна має шанс повернути анексований Росією Крим.

Про це він заявив під час круглого столу у рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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