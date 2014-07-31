Україна має шанс повернути Крим - колишній міністр туризму АРК
21:19, 31 липня 2014Політика
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Колишній міністр туризму АР Крим Олександр Лієв вважає, що Україна має шанс повернути анексований Росією Крим.
Треба збудувати гуманітарну та інформаційну політику по відношенню до Криму, щоб повернути його
Про це він заявив під час круглого столу у рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».
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