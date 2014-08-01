У Донецьку новоприбулих терористів розселяють у школах і дитячих садках - РНБО
13:27, 01 серпня 2014Політика
0 0
У Донецьку новоприбулих терористів розселяють у школах і дитячих садках.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За оперативною інформацією, у Донецьку новоприбулих терористів розселяють у школах та дитячих садках обласного центру», - зазначив він.
Читайте такожБойовики окопалися в обласній лікарні Донецька - Тимчук
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter