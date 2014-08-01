У Донецьку новоприбулих терористів розселяють у школах і дитячих садках - РНБО

13:27, 01 серпня 2014
Політика
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У Донецьку новоприбулих терористів розселяють у школах і дитячих садках.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За оперативною інформацією, у Донецьку новоприбулих терористів розселяють у школах та дитячих садках обласного центру», - зазначив він.

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