Україна та Малайзія підписали Угоду про направлення малайзійського персоналу на місце катастрофи Боїнга

23:48, 01 серпня 2014
Політика
0 0

У п'ятницю, 1 серпня, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Посол Малайзії в Україні Чуа Теонг Бан підписали Угоду про направлення малайзійського персоналу до України у зв’язку з падінням літака «Малайзійських авіаліній» рейсу МН17.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформаційної політики відомства.

Як зазначається в повідомленні, згадана Угода дозволить малайзійській стороні, яка втратила в цій авіакатастрофі 43 громадянина, долучитися до міжнародної місії з розслідування трагедії поряд з представниками Австралії та Нідерландів.

Читайте такожЗа два дні потяг з речами загиблих пасажирів Боїнга мають передати Україні - Гройсман

Малайзійський персонал, який направлятиметься в Україну, складається із представників цивільної поліції, головною функцією яких буде забезпечення охорони безпосереднього місця авіакатастрофи.

Підписання Угоди з Малайзією стало ще одним важливим кроком України в напрямку забезпечення об’єктивності і прозорості розслідування та для покарання винних у збитті літака «Малайзійських авіаліній» МН17, підкреслюється в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter