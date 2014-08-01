Україна та Малайзія підписали Угоду про направлення малайзійського персоналу на місце катастрофи Боїнга

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформаційної політики відомства.

Як зазначається в повідомленні, згадана Угода дозволить малайзійській стороні, яка втратила в цій авіакатастрофі 43 громадянина, долучитися до міжнародної місії з розслідування трагедії поряд з представниками Австралії та Нідерландів.

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Малайзійський персонал, який направлятиметься в Україну, складається із представників цивільної поліції, головною функцією яких буде забезпечення охорони безпосереднього місця авіакатастрофи.

Підписання Угоди з Малайзією стало ще одним важливим кроком України в напрямку забезпечення об’єктивності і прозорості розслідування та для покарання винних у збитті літака «Малайзійських авіаліній» МН17, підкреслюється в повідомленні.