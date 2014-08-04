МЗС Казахстану: Пшонка не звертався з заявою на отримання громадянства

Про це повідомив офіційний представник міністерства закордонних справ (МЗС) країни Нуржан Айтмаханов, передає радіо "Свобода".

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За його інформацією, Віктор Пшонка не значиться в списку осіб, які перетинали державний кордон Казахстану і тимчасово зареєструвалися в цій країні. МЗС повідомляє, що за базою даних задокументованого населення Казахстану перевірені всі особи на прізвище Пшонка, в тому числі Пшонка Віктор Павлович, на якого "відомості про задокументування документами, що посвідчують особу громадянина Казахстану, відсутні".

Як повідомляв УНІАН, генеральна прокуратура України заявила про перевірку інформації про можливе отримання колишнім генпрокурором Віктором Пшонкою громадянства Казахстану.