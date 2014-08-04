У Києві та області сьогодні очікується гроза - синоптики

Про це повідомляє Гідрометцентр.

"4 серпня в найближчу годину із збереженням до кінця доби очікується гроза", - йдеться в повідомленні, передає РБК-Україна.

Читайте такожАномальна спека в Україні протримається до середини серпня

Як повідомляв УНІАН, у Києві максимальна температура повітря на цьому тижні буде зафіксована 4-5 серпня, вона складе 34-35 градусів. Разом з тим, Кульбіда очікує, що 6-7 серпня у столиці температура дещо знизиться - до 30-31 градуси. Однак з 8 серпня температура знову підніметься до 34 градусів.