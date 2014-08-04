За мером Кременчука перед вбивством постійно стежили - джерело

За мером Кременчука Олегом Бабаєвим перед вбивством постійно стежили.

Про це УНІАН повідомив джерело в правоохоронних органах.

За його словами, міліція відстежила всі маршрути пересування мера в останні перед вбивством дні і подивилася на камерах відеоспостереження пересування машини Бабаєва.

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«Білий ВАЗ, на якому їздили вбивці, кілька днів перед вбивством постійно переслідував автомобіль Олега Бабаєва. Зазначу, що водій ВАЗа при цьому працював дуже професійно — намагався приховати ВАЗ з виду за іншими автомобілями і не заїжджали за ним у тихі вулиці», - сказало джерело.

Як повідомляв УНІАН, мера Кременчука Олега Бабаєва було вбито невідомими 26 липня. У нього стріляли з білого автомобіля ВАЗ 2108.