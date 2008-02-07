Ющенка шокували підсумки січня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що інфляція, зафіксована в Україні в січні у розмірі 2,9%, є найбільшою за останні 7 років і, за даними Нацбанку, річний розмір інфляції може становити 19,4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з головами обласних державних адміністрацій.

За словами Президента, інфляція на продуктовому ринку з урахуванням алкогольних напоїв становила 4,3%, без напоїв - 4,4%, на ринку хлібопродуктів – 2,9% (хліб – 3,9%), м`ясопродуктів – 3,8%, яєць – 6,6%, фруктів – 5,8%, овочів – 17,7%, картоплі – 11,7%.

“Я б сказав, що це перший дзвоник і надзвичайно серйозний. Це виклик, якого не було за останні 7-8 років”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він повідомив, що сьогодні звернувся до уряду і Національного банку з проханням терміново розробити план антиінфляційних заходів. “З тієї записки, яку я одержав від Національного банку, позиція наступна, зростання інфляції в січні посилилося до 2,9%, у річному вимірі - 19,4%”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також відзначив, що НБУ вважає причинами зростання інфляції реалізацію негативних інфляційних очікувань внаслідок надмірної спрямованості бюджету на поточні витрати. У січні доходи бюджету виросли на 35%, витрати - на 75%, “грошові агрегати всі скоротилися, але колосальна викинута порція готівки”. “Залпові виплати наприкінці 2007 року і в січні поточного, наступна причина, рахунки уряду за грудень зменшились на 12,6 млрд. грн., дефіцит бюджету становив 13,6 млрд. грн., нагадаю, що заявлений дефіцит на рік – 18,8 млрд. грн. Ситуація, на мій погляд, дуже серйозна”, - наголосив Президент.

За його словами, в Україні спостерігається тенденція зростання депозитів, є довіра до національної валюти, але паралельно з цим, якщо зараз Мінфін і НБУ не зроблять “точкової і правильної реакції на виниклу ситуацію, вона може стати серйозним випробуванням для населення, бізнесу і всієї національної економіки”.

Президент закликав губернаторів об`єднати зусилля, щоб цей процес був керованим. “Виклики залишаються серйозними, починаючи з того, що оптова інфляція 2007 року висить над роздрібними цінами 2008 року. За оцінками економістів, оптова інфляція минулого року становить 23%. Нам усе потрібно зробити, аби зустріти її диверсифіковано як по галузях, так і за часом, щоб цей масив не перекинувся на роздрібну позицію, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також відзначив, що серйозним викликом є й ціна на енергоносії. Він попросив уряд поінформувати його, яким чином він збирається боротися з цією проблемою. “Поки що такої логіки запропоновано не було, але я сподіваюся, що в найближчі дні це буде зроблено”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО назвав проблемою номер один для національного і більшості регіональних ринків - ціни на продовольчому ринку. Президент відзначив, що і в Давосі темі продовольства було приділено особливу увагу.

Президент наголосив, що до ухвалення змін до бюджету 2008 року необхідно розробити “спеціалізований підхід державної уваги для розвитку продовольчого, зокрема агропромислового сектора”. В.ЮЩЕНКО зазначив неприпустимість застосування адміністративних заходів для обмеження ціни. “Головне, щоб ми зараз не протиставляли державну політику бізнесу, який працює у цій сфері”, - сказав Президент.

Він наголосив, що вирішення проблем економіки через бюджетну політику буде найбільшою помилкою.

За його словами, в 2008 році ціни на зернопродукцію знижуватись не будуть, а лише підвищуватись. “Світ перебуває у серйозному дефіциті з цієї позиції, і фуражне, і продовольче зерно має стати візиткою України», - додав він.

Президент попросив губернаторів проаналізувати ситуацію на ціновому ринку в регіонах, особливо в плані продовольства, а також скласти плани антиінфляційних заходів на регіональному рівні.