На Дніпропетровщині працівники ДАІ затримали донеччан із боєприпасами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, автомобіль «ВАЗ» було зупинено правоохоронцями на блокпосту міста Підгородне.

«За кермом перебував 21-річний мешканець Донецької області. Окрім водія, в салоні авто знаходилося ще двоє пасажирів 35-ти і 36-ти років», - зазначається в повідомленні.

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Під час перевірки інспектори ДАІ виявили у багажному відділенні сумку, в якій знаходилось: 157 набоїв калібру 5.45 мм, граната РГД-5 та два набої калібру 7.62 мм.

На місце події працівники ДАІ одразу ж викликали слідчо-оперативну групу Дніпропетровського райвідділу міліції. Наразі триває слідство, йдеться в повідомленні.