Влада в Сєвєродонецьку перейшла до сепаратистів, мер подав у відставку

Про це на сторінці у соціальній мережі Facebook написав депутат Сєвєродонецької міськради Сергій Самарський (партія «ВО «Батьківщина»).

«Зниклий мер Сєвєродонецька Казаков і його заступники Є.Халін і В.Кравченко раптово з’явилися. Вони передали секретареві ради А.Гавриленку заяви на звільнення з посади за власним бажанням», - написав депутат.

За інформацією депутата, на заявах заступників стояла резолюція Казакова, якою дається згода на звільнення з посади.

Читайте такожВ.о. мера Рубіжного підозрюють у співпраці з терористами «У даний час секретар ради Гавриленко, який автоматично тепер стає в.о. міського голови, на нарадах у виконкомі, як і на сесії міської ради, дав усім зрозуміти, що тепер він став головним у місті. І це, незважаючи на пособництво і керування сепаратистським рухом», - додав Самарський.