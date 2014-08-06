АП: введення "миротворців" із РФ на територію України розцінюватиметься як пряма агресія

Введення на територію України «миротворчого контингенту» з боку Росії розцінюватиметься як пряма агресія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник глави Адміністрації президента України Геннадій Зубко на брифінгу після зустрічі президента України Петра Порошенка з волонтерами, які допомагають задіяним в Антитерористичній операції бійцям.

“Миротворчим контингентом, який стоїть біля кордону, вже більш як 5 місяців, це важко назвати. Тому це буде вважатися прямою агресією”, - відповів Зубко на запитання журналістів, які попросили прокоментувати інформацію про те, що Росія має намір ввести своїх «миротворців» на схід України.

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Він також додав: “Я вважаю, що сьогодні світова спільнота взагалі не піде на такий крок як введення миротворчого контингенту з боку Росії”.

Зубко також зауважив, що якщо сьогодні хтось намагається назвати громадянською війною те, що відбувається на сході України, то “ми чітко заявляємо про те, що сьогодні це війна між російськими спецпідрозділами, людьми, які дійсно найняті за гроші воювати проти української армії”.