Україна вимагає від Росії повернути своїх військових, які були змушені відступити до РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник директора департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних справ України Василь Зварич.

“Закликаємо російське керівництво не затягувати з цим питанням і утриматись від провокацій”, - сказав Зварич, зауваживши, що у свою чергу українська сторона готова вжити заходів щодо зустрічі на українсько-російському кордоні під час передачі українських військових для забезпечення безпеки під час їх перевезення.

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За словами Зварича, за даними, якими на сьогодні володіє МЗС, у таборі перебування українських військових на території Росії перебувають групи російських журналістів, а тому у МЗС не виключають появи пропагандистських матеріалів про начебто нездатність української сторони забезпечити повернення українських військовослужбовців.

За словами Зварича, за даними держконсульства України в Ростові-на-Дону у таборі поблизу населеного пункту Гуково перебувають 245 українських військових, з яких 50 офіцерів. Крім того, як зазначив представник МЗС, охорону місця перебування українських військових забезпечують спецпідрозділи РФ, а зі всіма військовими українських ЗСУ працюють співробітники слідчого комітету РФ, при цьому вдаючись до методів морально-психологічного впливу.

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У той же час Зварич підкреслив, що не зважаючи на перебіг подій, жоден з українських військових не висловив бажання отримати притулок в Росії.

“У зв'язку з чим МЗС України вважає заяви керівництва РФ і російських ЗМІ про інше, ні чим іншим, як пропагандистським кроком, який не має нічого спільного з реальністю”, - зазначив Зварич.