Ворота біля АП закрили, людей пропускають лише за паспортами - ЗМІ

Як повідомляє Українська правда, ворота з цих боків закриті на замок, а людей пропускають лише через КПП після пред’явлення документів, які посвідчують особу, а також пояснення мети проходу.

Як виявилося, прохід обмежений вже біля двох тижнів.

При цьому журналіст УП відзначила, що людей на територію біля Адміністрації після пред’явлення паспорта все ж пропускають, там спокійно гуляли туристи.

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Зазначимо, до недавнього часу ворота біля АП були відчинені люди проходили без перешкод.

Водночас прес-секретар президента Святослав Цеголко зазначив, що прохід через вулицю Банкову вільний.

"Правоохоронці мають право оглядати речі і перевіряти документи перехожих через зростання загрози терактів. Сигнали про це надходять від СБУ. Особливо після теракту щодо літака Малайзійських авіаліній, убивства мера Кременчука і замаху на мера Львова", - пояснив він.

Як відомо, 14 березня тодішній виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов підписав указ про демонтування огорожі біля Адміністрації президента.

Після демонтажу в.о. заступника голови АП Андрій Сенченко заявив, що влада має бути доступнішою для людей.

"Бо як показав досвід попередньої влади, ніякі паркани, ніякі міліцейські кордони не врятують від гніву народу. Людям, які сьогодні прийшли до влади, потрібно розуміти, що їхні рішення, їхні дії мають бути прозорими, мають бути зрозумілими людям. І тоді можна буде чиновникам і простим громадянам, зустрічаючись на вулицях, просто посміхатися один одному і не відгороджуватися парканами", – підкреслив він.