У мережі з'явилося відео, як "біженці" з Донецька тероризують росіян

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як у Ростові-на-Дону молодий чоловік, озброєний пістолетом, "наполегливо" просить водія "підвезти" його.

Не отримавши відповіді на своє "прохання", хлопець перегородив дорогу автомобілю.

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У той же час, водій авто виявився не з лякливих: вийшов з салону, підійшов до зловмисників і вдарив кожного в обличчя.

"Ми не помремо! Ми з Донецька", - крикнули біженці йому вслід. Але повторити спробу "віджати" авто не зважилися.

Відео Erich Hartmann