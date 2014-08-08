В будівлі Запорізької ОДА і облради введено пропускний режим

До адмінбудівлі Запорізької облради, де розташована й облдержадміністрація, від сьогодні припинено вільний доступ відвідувачів.

Згідно з інформацією управління з питань преси та інформації ЗОДА, «тепер громадяни зможуть увійти до адмінбудівлі тільки оформивши тимчасову перепустку після пред'явлення документів, що підтверджують особу».

Читайте такожВибух у Запоріжжі влаштували аматори, що начиталися інструкцій з виготовлення бомб

За даними управління, пропускний режим офіційно введено розпорядженням голови Запорізької облради № 86-р від 01.08.2014 і закріплено інструкцією з питань пропускного і внутрішнього режиму.

Згідно з даною інструкцією, вільно (після пред'явлення відповідного документа), до адмінбудівлі по пр. Леніна, 164, можуть проходити тільки «народні депутати, депутати облради, депутати місцевих рад усіх рівнів, помічники і радники депутатів, керівники і заступники керівників політичних партій, релігійних і громадських організацій, а також працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, КП «Універс», журналісти і особи, яким у законодавчому порядку надано право на безперешкодний вхід до адмінбудівлі облради».

Вхід для відвідувачів в адмінбудівлі Запорізької ОДА і облради введено пропускний режим голови обласної ради і їх заступників вирішується лише після повідомлення помічників даних керівників на пост №1 або №2.

«Усі решта, окрім тих, кого запрошено на наради, зобов'язані самостійно оформити тимчасову перепустку, який замовляється співробітниками виконкому апарату Запорізької облради і ЗОДА », - повідомляє управління.

Читайте такожЗапоріжжя щотижня відправляє 6-7 т продуктів на звільнені від терористів території

В'їзд транспорту на територію внутрішнього двору будівлі, за даною інформацією, від сьогодні також здійснюється тільки за списками, сформованими помічниками керівників ЗОДА або обласної ради.

«Пропускний режим введено з метою підтримки елементарного порядку і безпеки. У кожній адмінбудівлі має бути порядок. Оскільки без режиму контролю хто завгодно може здійснювати протиправні дії в стінах Запорізької облдержадміністрації», – прокоментував нововведення голова Запорізької ОДА Валерій Баранов.